ميسي يتغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان

تغيّب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم السبت، عن تدريبات فريقه "سان جيرمان" قبل مباراته ضد ليون، غداً الأحد.

يُشار إلى أن هذه المبارة تأتي ضمن الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، غاب اليوم السبت، عن تدريبات فريقه الأخير قبل مباراته ضد ليون، غدا الأحد.

وأوضحت الوسائل، أن ميسي تدرب بشكل فردي، خلال اليومين الماضيين، وهو ما يعني أنه ليس جاهزا حتى الآن للعودة إلى المباريات، ما يؤكد عدم انضمامه إلى فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة ليون، بعد غيابه اليوم عن تدريب الفريق.

وتم الإعلان رسميا يوم الأحد الماضي، إصابة "ميسي" بكورونا، لكن النادي الفرنسي أكد تعافيه من العدوى، وعودته إلى مدينة باريس يوم الخميس الماضي.

وأصدر النادي الباريسي بيانا رسميا، قال فيه:" إن ميسي سيواصل السير على البروتوكول الخاص بفيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة".

ولا يزال يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي، برصيد 46 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن مارسيليا، صاحب المركز الثاني.