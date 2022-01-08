طريقة تحضير أقراص الزعتر الأخضر على الطريقة الفلسطينية

أقراص الزعتر الأخضر، يعتبر الخبز بالزعتر من الأطعمة الفلسطينية المشهورة بشكلٍ كبير في العالم العربي، ويتم تقديمه في أغلب الأحيان على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي الساخن، بالإضافة إلى أنّ له الكثير من الفوائد فهو يعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً، ويقوّي من جهاز المناعة، ويطرد الغازات من المعدة، ويحارب السرطانات، وغيرها الكثير.

و تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير أقراص الزعتر الأخضر، لذلك يضع فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بين ايديكم مكونات و طريقة تحضير أقراص الزعتر الأخضر.

أقراص الزعتر الأخضر

المكوّنات

ثلاثة أكواب من الزعتر الأخضر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

بصلة مبشورة.

العجينة:

أربع أكواب من الطحين الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتيّ.

ملعقتان من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

تحضير العجينة:

نعجن الطحين الأبيض، والزيت النباتي، والخميرة، والبيكنج باودر، والملح، والماء الفاتر بشكلٍ جيد، حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة، ونتركها لمدة ساعتين حتى ترتاح وتخمر.

تحضير الحشوة:

ننظف الزعتر الأخضر، ونغسله بالماء بشكلٍ جيد، ونفرمه بطريقة خشنة، ونضيف إليه البصل، والملح، والليمون، وزيت الزيتون، والسماق، ونخلط كافّة المكوّنات جيداً، ونتركه جانباً.

نفرد العجينة باستخدام الشوبك، ونشكلها إلى دوائر صغيرة الحجم، ونحشيها بخليط الزعتر، ونتركها عشر دقائق قبل الخبز.

نسخّن الفرن على درجة حرارة متوسّطة، ونضع الصينية فيه، وعندما يصبح لون الخبز بزعتر مائل الى الذهبي، نخرجه من الفرن، ويقدم بجانبه اللبن الرائب والسلطة.

الخبز بزعتر مع الجبنة

المكوّنات

كيلو غرام من الطحين الأبيض.

جبنة بيضاء حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزيتون.

ملعقة ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوبان من الزعتر الأخضر.

طريقة التحضير

نضع بداخل وعاء عميق الطحين الأبيض، وزيت الزيتون، والملح، والجبنة، والبيض، ونخلط كافة المكوّنات بشكلٍ جيد.

نخلط الخميرة والسكر في ماء دافئ، ونسكب الخميرة فوق خليط الطحين، ونعجن كافة المكونات حتى تتشكّل لدينا عجينة متماسكة.

نضع فوق العجينة الزعتر الأخضر، ونعجن بشكلٍ جيّد، حتى يصبح الزعتر جزءاً لا يتجزأ من العجينة.

نقطع العجينة إلى كرات صغيرة متساوية، ونرقّ كلّ قطعة بشكلٍ مسطح، ونضع بداخل كل كرة كمية من الجبنة البيضاء، ونغلق العجينة، ونضعها في صينية حتى ترتاح.

ندهن العجينة بزيت الزيتون، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسّطة، لمدّة نصف ساعة.