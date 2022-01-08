أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في بريطانيا

تخطت وفيات جائحة كورونا، في بريطانيا، اليوم السبت، مستوى 150 ألف حالة.

جاء ذلك بعد رصد السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل أكثر من 300 حالة وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، بتسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 313 وفاة جديدة جراء المرض مقارنة مع 229 أمس الجمعة، وبهذا تصل حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى مستوى 150057 متوفيا.

ورصدت الصحة البريطانية 146390 إصابة بالفيروس مقابل 176308 في بيانات أمس الجمعة، ليرتفع عدد الحالات إلى 14.334 مليون.

وكانت قد شهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" التي تعتبر أكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.