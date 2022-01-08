قوات الاحتلال تغلق طريق جنين – نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم:" إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدتي الناقورة وسبسطية القريبة من مستوطنة "شافي شمرون"، ومنعت المواطنين من العبور من خلالها.

وأضاف عازم:" أن حركة المركبات تحولت نحو بلدة سبسطية، باتجاه بلدة عصيرة الشمالية، الأمر الذي شكل أزمة مرورية".

وفي وقت سابق من اليوم، كان جيش الاحتلال قد فتح هذه الطريق لنحو ساعتين، إلا أنه أعاد إغلاقها.

ويتعمد الاحتلال بشكل مستمر إغلاق الطرق الواصلة بين المدن في الضفة المحتلة؛ لتسهيل حركة المستوطنين، والتضييق على الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم على الحواجز بالضفة.