بالصور غزة.. كبار السن يتسابقون للسباحة قبل الشباب في مربعانية الشتاء

لم تكن هذ الصور التي التقطها عدسة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من بلد أجنبي، بل هي من قطاع غزة وتحديدا من شاطئ بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث يتجمع العشرات من كبار السن والشباب بشكل يومي على شاطئ بحر غزة لممارسة رياضة السباحة.

ويقوم مدرب السباحة أبو محمود مهرة بتدريب المتوافدين إلى البحر، والذين من بينهم الأطباء والمدرسين والمهندسين والموظفين والعمال، ليشكلوا لوحة فنية متكاملة كفريق واحد في التدريب والسباحة.

وتحت مسمى "عشاق وهواة السباحة في غزة"، ينطلق كبار السن والشبان بعد صلاة الفجر في المساجد إلى شاطئ البحر لممارسة التمارين الرياضية واليوغا وقبل الشروع في السباحة. وفق مهرة.

يقول مهرة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنهم يستغلون فصل الشتاء تحديدا في السباحة لعدم وجود الكثير على شاطئ البحر، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على الراحة في ممارسة رياضة السباحة، بخلاف فصل الصيف الذين يكتظ بالمواطنين.

ويضيف: "تعودنا على السباحة في فصل الشتاء، حيث يتم تحديد مدة السباحة المخصصة حتى لا يحدث ضرر للشخص الذي يسبح مدة طويلة، فالسباحة في الشتاء تنشط الدورة الدموية وتقوي جهاز المناعة في جسم الانسان، وتزيد النشاط والهمة".

فوائد السباحة في الماء البارد

ووفق موقع "ويب طب"، فإن السباحة في الماء البارد تعمل على تحسين جودة النوم والحالة النفسية، وحرق الكثير من السعرات، فضلا عن تحسين خصوبة الرجال وقدرة الأنسجة على التعافي، إلى جانب تقوية الدورة الدموية ودفات الجسم المناعية.

ويشير المدرب، إلى أن لديه مجموعة على "الواتساب" تضم عدد كبير من الأشخاص الذين يتوافدون إلى البحر، مبينًا أنه يقوم من خلالها بتزويدهم بحالة الطقس اليومية والأوقات المناسبة والمدة للمحددة للسباحة البحر.

ويلفت مهرة، إلى أنه يقوم بعمل جلسات استرخاء "يوغا" لكبار السن والشباب بشكل دوري، موضحًا أهميتها في تصفية الذهن والتخلص من الطاقة السلبية وضغوطات الحياة، إلى جانب تعليمهم طريقة السباحة بشكل أمن.

ويذكر أن الذين يتوافدون للبحر تتفاوت أعمارهم ما بين (30-70)، وغالبيتهم من كبار السن ويأتون للبحر بشكل يومي على مدار العام، مشيرًا إلى أن لديهم عزيمة كبيرة في ممارسة رياضية السباحة.

على الصعيد ذاته، يوضّح أن لديه مجموعة من الشباب لديهم قدرات مميزة في السباحة لمسافات كبيرة وسرعات فائقة ومتفاوتة ولديهم إمكانيات كبيرة، داعيًا الجهات المختصة بغزة إيجاد حاضنة لهم للمشاركة في مسابقات أولمبية ودولية.



يشار إلى أن هناك فائدة للسباحة على صحة كبار السن في ما يخص ضغط الدم، فقد قام باحثون في أمريكا بمتابعة 43 رجلا وامرأة في متوسط عمر 60 عاما ممن يعانون من ضغط الدم المرتفع، إلا أنهم يتمتعون بالصحة وشرعوا في ممارسة السباحة لعدة مرات في الأسبوع وتمكنوا من تقليل ضغط الدم الانقباضي بشكل مؤثر.

وحسب الدراسة، فقد تم تقسيم أفراد العينة بشكل عشوائي إلى مجموعتين: الأولى تمارس رياضة السباحة، بينما الأخرى تمارس تمارين الاسترخاء على مدار 12 أسبوعا مارس أفراد المجموعة الأولى السباحة 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، وبالتدريج جعلوا فترة السباحة تزيد إلى 45 دقيقة في كل مرة، وسجل هؤلاء الأشخاص انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم.

وأظهرت العينة أنه في المتوسط عندما بدأ أفراد العينة في ممارسة السباحة كانت قراءة الضغط الانقباضي 131 ملليمترا، وبعد 3 أشهر من ممارسة السباحة انخفضت القراءة إلى 122 درجة.

ويُعرف ضغط الدم الطبيعي بمتوسط قراءة 80/120 وتسجيل قراءة 90/140 أو أكثر يعني ضغط دم مرتفعا.

وتعد رياضية السباحة من الرياضات السهلة، لذلك يجب تشجيع كبار السن على ممارسة السباحة التي تعد الرياضة الأقل جهدا للمفاصل، وهي ثاني أكثر أنواع الرياضة سهولة بعد المشي.





















