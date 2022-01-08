خطوات شراء تذاكر مباراة كأس السوبر الإسباني 2022 في الرياض .. موعد العرض ريال مدريد وبرشلونة

خطوات شراء تذاكر مباراة كأس السوبر الإسباني 2022 في الرياض ، وقد ارفق لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة معلومات عن خطوات شراء تذاكر بالإضافة على موعد عرض المباراة التي يترقبها الملايين من المتابعين حول العالم لبدء انطلاق المباراة التي تضم اعرق الفرق الاسبانية وهي ريال مدريد وبرشلونة ، وما يميزها أن كأس السوبر سيقام في العاصمة السعودية الرياض ، وسط استعداد كبير من الجمهور يشوبها نوع من الحماسة والاثارة والتشويق لمشاركة على كراسي الملعب في حضور المباراة .

فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية اهتم في هذه الامر طريقة شراء تذاكر مباراة كأس السوبر الإسباني 2022 وأسعار التذاكر ، حتى يتمكن كافة متابعي كرة القدم من التعرف عليها وعلى موعد عرض المباراة ، بالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم تردد القنوات الناقلة في أسفل السطور ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:.

موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2022 .. اسم المعلق الرياضي

ومن المقرر أن يتولى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، التعليق على تلك المباراة المهمة، كونه يحظى بشعبية كروية على صعيد متابعين كرة القدم في مختلف الدول العربية، كما أنه من المقرر أن تقام أولى مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني 2022 على الأراضي السعودية، في تاريخ 12/يناير/ 2022، بين ريال مدريد ومنافسه التقليدي برشلونة.

رابط شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2022

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم رابط كأس السوبر الإسباني 2022 ومن خلاله يمكن شراء التذكر وهو هنا

إليك أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2022

الموحدة - خلف المرمى: 39 ريالا سعوديا

الموحدة – الواجهة: 79 ريالا سعوديا

الدرجة الممتازة: 300 ريال سعودي

الفضية: 1500 ريال سعودي

الذهبية: 2500 ريال سعودي.

إليك أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو 2022

الموحدة - خلف المرمى: 30 ريالا سعوديا

الموحدة – الواجهة: 55 ريالا سعوديا

الدرجة الممتازة: 150 ريالا سعوديا

الفضية: 650 ريالا سعوديا

الذهبية: 950 ريالا سعوديا

موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2022

مباراة برشلونة مع ريال مدريد: تقام في يوم 12 يناير 2022، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو: تقام في يوم 13 يناير 2022 على ملعب الملك فهد الدولي.

المباراة النهائية تقام في يوم 16 يناير 2022، بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية.

واحتل ريال مدريد الإسباني وصافة الدولي الإسباني الدرجة الأولى "الليغا" في الموسم الماضي، فيما احتل برشلونة المركز الثالث، أما أتلتيكو مدريد فقد فاز باللقب.

ويسعى فريق ريال مدريد بالفوز بكأس الدوري الإسباني الموسم الجاري، وخاصة أنه يبتعد بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ويبتعد 15 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة.





القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الاسباني 2022

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على نايل سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12765

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على عرب سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

القناة: قناة bein sports HD.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على بوت سات

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11054.

القطبية: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

مفتوح ، وفي نهاية المقالة حول خطوات شراء تذاكر مباراة كأس السوبر الإسباني 2022 وموعد العرض وتردد القنوات الناقلة .. نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .