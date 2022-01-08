موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر يناير 2022 لاستلام 100دولار .. اعداد المستفيدين

موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر يناير 2022 ، ومع الدخول في العام الجديد بدأ المنتفعون من المنحة القطرية بالبحث الكبير على محركات مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي عن موعد الصرف ، وأحدث أخبار المساعدات النقدية ، هذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي تتحدث عن طبيعة صرف أموال المنحة التي يستفيد قرابة 90 ألف أسرة ، وجميعها تعاني من ويلات الحصار المفروض منذ 15 عاما.

وقد وضع لكم فريق الموقع تفاصيل موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر يناير 2022 ، إذ بات الان بإمكان كافة المستفيدون معرفة تلك التفاصيل بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة ، وهي على النحو التالي:

موعد المنحة القطرية 2022 الجديد لستلام 100 دولار عن شهر 1 يناير

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 1 ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 21 مرة .

ثانيًا: من استلم 21 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.