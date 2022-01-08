بالفيديو بث مباشر لحملة أبو فلة جمع 10 مليون دولار.. كم جمع حتى اللحظة؟

يواصل الناشط العربي أبو فلة، حملة أجمل شتاء في العالم، والتي أطلقها لجمع شرة ملايين دولار أمريكي لـ100 ألف عائلة لاجئة، أي أكثر من 300 ألف شخص، يعانون ظروفًا صعبة في الشتاء، وستوفّر الحملة المواد ومستلزمات التدفئة خلال الفصل.

ونشر ابو فلة أمس الجمعة، عبر قناته في يوتيوب تفاصيل الحملة الجديدة التي تأتي بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

وانطلقت الحملة أمس الجمعة، وأوضح أبو فلة خلال إعلان الحملة أنه سيحبس نفسه في غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، ولن يغادرها حتى اكتمال المبلغ.

وكان أبو فلة جمع، بالتعاون مع "UNHCR"، أكثر من مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين في الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء، في بث مباشر أطلقه على قناته الشخصية في يوتيوب لمدة نحو 28 ساعة.

وأعلن أبو فلة، في 28 من تشرين الثاني 2021، بمناسبة وصول متابعي قناته إلى 20 مليون متابع، إطلاق حملته “دفي قلوبهم” لدعم نحو 5715 عائلة لاجئة (17 ألف شخص) عبر قناته في يوتيوب.