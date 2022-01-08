16 قتيلا و18 مُصابا بحادث مروري في مصر

لقي 16 شخصا مصرعهم وإصابة 18 آخرين، في حصيلة الأولية لحادث تصادم مروري، وقع اليوم السبت، بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء" في جمهورية مصر العربية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، بأن هيئة الإسعاف دفعت بـ 13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبو رديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال عبد الغفار: "إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالدما"..

وأكد الوزير المصري، على رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصابين.