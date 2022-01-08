داخلية غزة تعلن عن كشفين جديدين للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:26 م
08 يناير 2022
السفر عبر معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، عن كشفين جديدين لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأحد الموافق 9 يناير 2022.

وأفادت الداخلية بغزة، بأن الحافلات المتبقية من الحافلة التاسعة + العاشرة + المتأخرون من الكشف السابق رقم (2022/1)، ونشرت رابط الكشف الجديد رقم (2022/2) هنا ، وكشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5) هنا .

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً إلى إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، غداً الأحد بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان موعد سفرهم.

كما ونشرت الداخلية مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

الاثنين 1/10: فحص الحافلتين (3+4).

 الثلاثاء 1/11: فحص الحافلتين (5+6).

 الأربعاء 1/12: فحص الحافلتين (7+8).

الخميس 1/13: فحص الحافلتين (9+10).

وشدّدت وزارة الداخلية بغزة، على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

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