داخلية غزة تعلن عن كشفين جديدين للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، عن كشفين جديدين لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأحد الموافق 9 يناير 2022.

وأفادت الداخلية بغزة، بأن الحافلات المتبقية من الحافلة التاسعة + العاشرة + المتأخرون من الكشف السابق رقم (2022/1)، ونشرت رابط الكشف الجديد رقم (2022/2) هنا ، وكشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5) هنا .

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً إلى إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، غداً الأحد بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان موعد سفرهم.

كما ونشرت الداخلية مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

الاثنين 1/10: فحص الحافلتين (3+4).

الثلاثاء 1/11: فحص الحافلتين (5+6).

الأربعاء 1/12: فحص الحافلتين (7+8).

الخميس 1/13: فحص الحافلتين (9+10).

وشدّدت وزارة الداخلية بغزة، على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.