بيكيه يعلّق على شائعات تقاضيه أعلى راتب في النادي البرشلوني..!

علّق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، على الأنباء المتداولة حول تقاضيه أعلى راتب في فريق الكتالوني.

وكان المدافع الإسباني واحدا من لاعبي برشلونة، الذين قال عنهم الصحفي لويس كانوت خلال برنامجه "أونزي" على قناة "TV3"، إنهم يتقاضون مبالغ كبيرة، حيث زعم أن بيكيه هو صاحب الأجر الأعلى من بين لاعبي برشلونة، بحصوله على 28 مليون يورو سنويا، حيث وافق على خفض راتبه هذا الصيف وحصل على مكافأة ولاء.

ونشر صورة توضح حصوله على نصف راتبه السنوي مع برشلونة، ويظهر الرقم بقيمة 2.3 مليون يورو، وقال: "شخصيات مثل هذه تفرض رسوما من تلفزيون عام للدفاع عن أصدقائهم، تحصلت على 50 بالمئة من راتبي في ديسمبر، احترم نفسك قليلا".

يشار إلى أن نجم برشلونة وهدافه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب مشاكل مالية وقيود قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة "الليغا" فيما يتعلق بسقف رواتب اللاعبين.