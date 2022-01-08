أبو فلة يعود لجمع 10 مليون دولار لانتشال 100 ألف عائلة

يحظى "اليوتيوبر" ولاعب الفيديو الكويتي حسن سليمان، المعروف بـ أبو فلة، بمتابعة كبيرة، واهتمام منذ ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حقق ملايين المتابعات والمشاهدات للحملات الخيرية التي يعلن عنها، ومؤخراً أعلن عن حملة خيرية جديدة لمساعدة اللاجئين تستهدف أكثر من 100 ألف عائلة تحت عنوان أجمل شتاء في العالم.

ونشر أبو فلة يوم الجمعة 7 من كانون الثاني، عبر قناته في يوتيوب تفاصيل الحملة الجديدة التي تأتي بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

وتهدف الحملة إلى جمع عشرة ملايين دولار أمريكي لـ100 ألف عائلة لاجئة، أي أكثر من 300 ألف شخص، يعانون ظروفًا صعبة في الشتاء، وستوفّر الحملة المواد ومستلزمات التدفئة خلال الفصل.

وستطلق الحملة بدءًا من اليوم الجمعة، وأوضح أبو فلة خلال إعلان الحملة أنه سيحبس نفسه في غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، ولن يغادرها حتى اكتمال المبلغ.

وكان أبو فلة جمع، بالتعاون مع “UNHCR”، أكثر من مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين في الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء، في بث مباشر أطلقه على قناته الشخصية في “يوتيوب” لمدة نحو 28 ساعة.

وأعلن أبو فلة، في 28 من تشرين الثاني 2021، بمناسبة وصول متابعي قناته إلى 20 مليون متابع، إطلاق حملته “دفي قلوبهم” لدعم نحو 5715 عائلة لاجئة (17 ألف شخص) عبر قناته في “يوتيوب”

وأبو فلة، اسمه الحقيقي حسن سلمان، كويتي من مواليد 1998، يملك قناتًا على “يوتيوب” يقدم عبرها محتوى من الألعاب والتحديات، لأكثر من 20 مليون متابع.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين حول العالم 6.7 مليون لاجئ، يقيم نحو 3.7 مليون لاجئ منهم في تركيا، بحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

من جهتها، قالت صحيفة "البيان" الإماراتية أن حملة "أجمل شتاء في العالم" ستطلق ابتداءً من اليوم الجمعة، وهي مبادرة خيرية تهدف إلى دعم الشعوب التي تعاني ظروفاً صعبة من جراء برد الشتاء، ومساندة اللاجئين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى سكن الخيام في العالم العربي وأفريقيا.

وأوضحت أن الحملة ستتعاون مع أبو فلة، أحد أبرز صناع المحتوى المتخصص بالألعاب الإلكترونية والترفيهية في المنطقة العربية، في المبادرة الإنسانية التي تهدف لجمع 10 ملايين دولار بهدف تقديم الدعم لأكثر من 100 ألف أسرة من اللاجئين والمحتاجين، لمساعدتهم على تخطي برد الشتاء القارس وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وإلى حين جمع المبلغ المطلوب كاملاً بواقع 10 ملايين دولار، سوف يحبس اليوتيوبر أبو فلة نفسه في غرفة زجاجية في وسط مدينة دبي، ابتداءً من اليوم، ولن يغادرها حتى اكتمال المبلغ.

وستكون تلك الغرفة الزجاجية في منطقة "برج بلازا" في محيط برج خليفة، ليبث من هناك المحتوى الخاص بالمبادرة على قناته في "يوتيوب" في بث حي يستمر حتى اكتمال جمع المبلغ المطلوب.

ونقلت الصحيفة عن اليوتيوبر أبو فلة قوله إن مشاركته في هذه المبادرة تهدف إلى دعم الآلاف من اللاجئين والنازحين في المنطقة "ممن يحتاجون إلى كل دعم يجدونه".

وتصدر نجم الألعاب حسن سلمان، الشهير بـأبو فلة، قائمة صُنّاع المحتوى العرب الأنجح على "يوتيوب" عام 2021، بعدما حصد أكثر من 22 مليون مشترك، حيث زادت الأعمال الخيرية، التي نشر بعض تفاصيلها، من شعبيته الكبيرة.

وبادر النجم إلى إطلاق سلسلة من حملات التبرع، آخرها جمع مبلغ مليون دولار أمريكي لمصلحة اللاجئين والنازحين السوريين، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، خلال بث مباشر استمر 28 ساعة.