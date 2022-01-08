حماس تدين اعتداء أجهزة أمن السلطة على نجل زكريا الزبيدي وتطالب بمحاسبة مرتكبيها



أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت 8/1/2021 بأشد العبارات الاعتداء الآثم لأجهزة أمن السلطة على الشاب "محمد زكريا الزبيدي" ابن مخيم جنين ونجل الأسير المناضل زكريا الزبيدي، أحد أبطال نفق الحرية.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم ان تعمد تكرار اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المناضلين والرموز الوطنية، ومواكب الأسرى المحررين، وأبناء الأسرى، عمل لا مسؤول وتجاوز خطير، تتحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، ويستوجب محاسبة مرتكبيها.

ودعا برهوم إلى إنهاء كل سياسات القمع والتعذيب والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وإطلاق سراح كل النشطاء والمعتقلين السياسيين.

وأوضح برهوم المطلوب الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم وتعزيز صمودهم ورعاية أبنائهم وأسرهم، وليس الاعتداء عليهم وقمعهم بالطريقة الوحشية ذاتها التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .