وفد الجهاد يؤدي واجب العزاء في ضحايا حادثة أريحا

قدّم وفد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي واجب التعزية والمواساة لذوي ضحايا الحادث المؤسف الذي وقع شمال أريحا أمس، وأودى بحياة ثمانية عمال فلسطينيين.

وتوجه الوفد إلى بلدة عقربا في مدينة نابلس، حيث أقيم بيت العزاء بضحايا الحادثة المؤسفة والأليمة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد تقدمت في بيان لها، بخالص التعازي والمواساة من العائلات المكلومة، وأهالي قرية "عقربا" الصامدة، وعموم شعبنا في هذا المصاب الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وأبناءهم الصبر وحسن العزاء، وأن يعجل بشفاء الجرحى، ويمن عليهم بالسلامة والعافية التامة.