موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2022.. اسم المعلق الرياضي، حيث يرفق لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد القمة الكروية بين ريال مدريد وبرشلونة، واسم المعلق الرياضي، لاسيما أن الملايين من متابعي كرة القدم العالمية يبحث عن موعد القمة الكروية بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي من المقرر أن تقام في ملاعب المملكة العربية السعودية، إذ تحظى مباريات الكلاسيكو اهتمامات ملايين الناس حول العالم، لما فيها من متعة وإثارة وتشويق، وخاصة عندما كانت المنافسة في أوجها خلال الأعوام السابقة قبل رحيل النجمين كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي والإنجليزي على الترتيب، وليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأحيانا يجد متابعو كرة القدم صعوبة بالغة في إيجاد بث مباشر لنقل تلك المباريات، وكذلك موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2022.. اسم المعلق الرياضي، وخاصة أن القنوات الفضائية الناقلة تحتاج إلى اشتراك مدفوع الأجر في معظم الأوقات، كون تلك القنوات تمتلك حقوق البث.

موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2022.. اسم المعلق الرياضي

ومن المقرر أن يتولى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، التعليق على تلك المباراة المهمة، كونه يحظى بشعبية كروية على صعيد متابعين كرة القدم في مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن تقام أولى مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني 2022 على الأراضي السعودية، في تاريخ 12/يناير/ 2022، بين ريال مدريد ومنافسه التقليدي برشلونة.

موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2022

مباراة برشلونة مع ريال مدريد: تقام في يوم 12 يناير 2022، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو: تقام في يوم 13 يناير 2022 على ملعب الملك فهد الدولي.

المباراة النهائية تقام في يوم 16 يناير 2022، بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية.

واحتل ريال مدريد الإسباني وصافة الدولي الإسباني الدرجة الأولى "الليغا" في الموسم الماضي، فيما احتل برشلونة المركز الثالث، أما أتلتيكو مدريد فقد فاز باللقب.

ويسعى فريق ريال مدريد بالفوز بكأس الدوري الإسباني الموسم الجاري، وخاصة أنه يبتعد بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ويبتعد 15 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة.