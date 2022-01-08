تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطةمساء اليوم

تشكيل برشلونة أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني،تُقام مساء اليوم السبت مباراة بين فريقي برشلونة وغرناطة، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وفي هذه المقالة خصصها لكم فريق "فلسطين اليوم"، للحديث عن تشكيل مباراة برشلونة وغرناطة وموعد اقامة المباراة والمعلق والقناة الناقلة لها.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة

ويستضيف ملعب "نويفو لوس كارمينيس" مباراة الفريقين في الجولة العشرين من الليجا.

برشلونة يعتمد على ديمبلي في الهجوم الليلة

ومن المتوقع أن يعود تشافي إلى خطة 4\3\3 بوجود بيكيه وجارسيا في قلب الدفاع وأوسكار مينجيزا وجوردي ألبا كظهيرين مع وجود داني ألفيش كخيار على دكة البدلاء.

معلق مباراة برشلونة أمام غرناطة

سيعلق عصام الشوالي على أحداث تلك المباراة مساء اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني

تبث منافسات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني

يستقبل فريق غرناطة نظيره برشلونة في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، مساء يوم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 20212022

ريال مدريد 46 نقطة

إشبيلية 41 نقطة

ريال بيتيس 33 نقطة

أتلتيكو مدريد 32 نقطة

برشلونة 31 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما ريال مدريد 15 هدفا

خوانمي ريال بيتيس 12 هدفا

فينيسيوس جونيور ريال مدريد 10 أهداف

خوسيلو ديبورتيفو ألافيس 10 أهداف

ياجو أسباس سيلتا فيجو 10 أهداف

راؤول دي توماس إسبانيول 9 أهداف

جيرارد مورينو فياريال 8 أهداف

ممفيس ديباي برشلونة 8 أهداف

تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، إريك جارسيا، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، ريكي بويج، نيكو.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، لوك دي يونج، جوتلجا.