وزير العمل يبرر سبب انخفاض أعمار عمال "حادث فصايل" !

قال وزير العمل في حكومة رام الله، نصري أبو جيش، اليوم السبت، إن ضحايا حادث السير الدامي الذي وقع في أريحا مساء الخميس الماضي كانوا يعملون بطريقة غير قانونية وغير شرعية، بسبب سنهم.

وأضاف في حديثٍ إذاعي، أن الفتية الثمانية في سن الأحداث، و4 منهم تحت السن القانوني للعمل حسب قانون العمل الفلسطيني، وهم يحتاجون لظروف معينة للعمل في سن 15- 18، مثل عدد الساعات والرعاية الصحية.

وتابع: نحن نراقب عمل الأحداث ونعاقب المنشآت التي يعمل بها الأحداث حسب قانون العمل الفلسطيني.

وأشار إلى أن القانون الفلسطيني يجرم ويلاحق سماسرة العمال الذين يشغلون الأطفال.