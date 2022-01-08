تشافي يزف خبراً ساراً لعشاق برشلونة قبل الكلاسيكو

زفّ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة خبراً ساراً للجماهير بتأكيد جاهزية المهاجم الشاب أنسو فاتي لخوض مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأوضح تشافي هيرنانديز أن أنسو فاتي تعافى تماماً من الإصابة العضلية التي يعاني منها، لكنه فضّل عدم المخاطرة به في مباراة غرناطة يوم غد السبت، بينما سيكون قادراً على اللحاق في مباراة الكلاسيكو التي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

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وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم “أنسو بخير، وكان هناك خيارات للحاق بمباراة الغد، لكننا لا نريد المجازفة. نحن نحتفظ به لكأس السوبر، إنها أخبار رائعة بالنسبة لنا، وتحدث الفارق”.

تشافي يوضح أهمية فوز برشلونة على غرناطة

وشدد المدرب الإسباني الشاب على ضرورة تحقيق النقاط الثلاث في مباراة غرناطة غداً، مشيراً إلى أن الفوز سيزيل الضغوط عن الفريق ويمنح اللاعبين الثقة اللازمة.

ويخوض فريق غرناطة ضد فريق برشلونة الساعة في تمام الساعة 7:30 مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect.