مهجة القدس: إدارة السجون تهدف لقتل أبو حميد

أكدت مؤسسة القدس للشهداء والأسرى، اليوم السبت 8/1/2022، أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تهدف لقتل الأسير ناصر أبو حميد ببطء جراء الإهمال الطبي.

وأفاد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي، في تصريح صحفي لإذاعة القدس، حول الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد، أن الأسير ناصر أبو حميد يمكث في المستشفى جراء تردي وضعه الصحي.

وأوضح الشقاقي، أن الأسير أبو حميد، مُصاب بالتهاب حاد بالرئتين ناتج عن تلوث جرثومي أدي إلى انهيار عمل الجهاز التنفسي والمناعة، لافتاً إلى أن الأسير حالياً في حالة غيبوبة ويقبع في المستشفى وسط حراسة شرطية مشددة.

وشدد الشقاقي، على أن إدارة السجون ترغب بقتل الأسير ناصر ببطء جراء الإهمال الطبي، لافتاً إلى أن هناك خطورة على حياة الأسير ناصر في حال بقى في السجون الصهيونية.

ولفت الشقاقي، إلى أنه في ظل غياب المحاسبة القانونية ضد ضباط سجون الاحتلال فإن الأسير ناصر وباقي الأسرى في دائرة الخطر.