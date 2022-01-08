سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 8 يناير 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 8 يناير 2022، وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم السبت، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

فقد استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) و سجل سعر شراء الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3580 ليرة للشراء، و3615 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا مسجلا 4065 ليرة للشراء، و4110 ليرات للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4860 ليرة للشراء، و4910 ليرات للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وسجل سعر شراء الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم السبت، 953 ليرة للشراء و964 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات الصباحية من اليوم السبت، ليسجل 975 ليرة للشراء و984 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 11815 ليرة للشراء، و11955 ليرة للبيع.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات في سوريا مارس/آذار 2011 .

وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات سابقة، إن الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا قدر بـ600-800 مليار دولار.