سعر الذهب في فلسطين اليوم بعملية الدينار والشيكل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:25 ص
08 يناير 2022
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 8/1/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية، بعد انخفاض متواصل شهده العالم.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت سعر الذهب بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      180.10 شيكل      $57.81

سعر الذهب عيار 22 165.09 شيكل      $53.00

اسعار الذهب عيار 21      157.59 شيكل      $50.59

اسعار الذهب عيار 18      135.08 شيكل      $43.36

سعر الذهب عيار 14 105.06 شيكل      $33.72

سعر الذهب عيار 12 90.05 شيكل $28.91

اسعار أوقية الذهب   5,601 شيكل $1,798

اسعار جنيه الذهب   1,261 شيكل $404.70

اسعار كيلو الذهب    180,101 شيكل     $57,814

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

7 يناير       179.87     157.39     134.91     104.93     89.94

6 يناير       179.18     156.79     134.39     104.52     89.59

5 يناير       180.35     157.81     135.26     105.20     90.17

4 يناير       180.19     157.67     135.14     105.11     90.09

3 يناير       180.38     157.84     135.29     105.22     90.19

2 يناير       183.11     160.22     137.33     106.81     91.55

1 يناير       183.24     160.34     137.43     106.89     91.62

31 ديسمبر   183.13     160.24     137.35     106.82     91.56

30 ديسمبر   181.50     158.82     136.13     105.88     90.75

29 ديسمبر   181.12     158.48     135.84     105.65     90.56

 

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