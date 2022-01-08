سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 8 يناير 2022، رصد فريق "فلسطين اليوم الإخبارية"، عمليات بحث منذ صباح اليوم السبت، على أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الليرة اللبنانية في الاسواق اللبنانية ولدي البنك المزكزي اللبناني والسوق السوداء

وسنخصص لكم هذه المقالة، لتعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت في لبنان، فقد شهد سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ارتفاعاً.

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 29.900 ألف ليرة و30000 ألف ليرة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، إن بلاده ستوقع الأيام القلية المقبلة اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو.

وأضاف، أن الاتفاق مع الصندوق أحد عوامل حل الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاق سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وسيتم هيكلة المصارف.

وشدد سلام على أن تأخر انعقاد مجلس الوزراء اللبناني يؤخر في اتخاذات القرارات المطلوبة للبنان..

وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وتعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم طبقا للبنك الدولى.

مصرف لبنان المركزي

وديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

ويرزح 4 من كل 5 لبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقاراً متسارعاً يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق 100%.

ولبنان يدخل العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

ويعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية بسبب السياسات النقدية المتبعة منذ عقود.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.