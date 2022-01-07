سعر الدولار في العراق اليوم السبت 8 يناير/2022

تباين متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم السبت 8 يناير 2022، في البورصات، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

واستقر متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، عند نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وسجل سعر صرف الدولار، في بورصتي الكفاح، والحارثية بالعاصمة بغداد، نحو 1478.50 دينار.

فيما سجل سعر صرف الدولار، في بورصتي البصرة، والنجف، نحو 1479 دينارا.

وبلغ سعر صرف الدولار، في بورصات الموصل، والسليمانية، ودهوك، نحو 1480 دينارا.

بينما سجل سعر صرف الدولار، في بورصة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، نحو 1479.25 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات صباح اليوم، نحو 1651.14 دينار للشراء، و1659.66 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، نحو 1977.11 دينار للشراء، و1980.41 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 388.66 دينار للشراء، و388.74 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 396.87 دينار للشراء، و397.62 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4816.69 دينار للشراء، و4822.22 دينار للبيع.