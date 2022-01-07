أسعار الذهب اليوم السبت 8 يناير/2022 في تونس

ارتفع متوسط أسعار الذهب في تونس، اليوم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، وسط صعود المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في تونس

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، خلال تعاملات مساء اليوم السبت، إلى نحو 165.76 دينار (57.53 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في تونس، إلى نحو 145.05 دينار (50.34 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس، نحو 124.33 دينار (43.15 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في تونس، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 96.70 دينار (33.56 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في تونس

وزاد متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب خلال تعاملات مساء اليوم في تونس، إلى نحو 5155 دينارا (1789 دولارا).

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب بتعاملات مساء اليوم في تونس، إلى نحو 1160 دينارا (402.70 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم السبت مدعومة بانخفاض الدولار، في حين يتجه المعدن النفيس صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر بفعل زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إذ يترقب المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل الموعد المتوقع.

وبحلول الساعة 1028 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1792.13 دولار للأوقية (الأونصة)، ليجري تداوله في نطاق ضيق يبلغ سبعة دولارات ويتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.50 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تراجع طفيف للدولار اليوم السبت برغم أنه لا يزال بصدد تسجيل مكاسب هذا الأسبوع قبل إعلان بيانات الوظائف الأمريكية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار 2021.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.16 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 969.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.7% إلى 1905.84 دولار للأوقية.