اسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 8 يناير 2022

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً في سوريا اليوم السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022، رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في سوريا، اليوم 144.537 ألف ليرة (57.93 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 126.473 ألف ليرة (50.34 دولار).

و تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا مساء اليوم إلى 108.404 ألف ليرة (43.15 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 84.314 ألف ليرة (33.56 دولار).

بينما هبط سعر أوقية الذهب في سوريا اليوم خلال تعاملات اليوم إلى 4.495 مليون ليرة (1789 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم في سوريا إلى 1.011 مليون ليرة (402.70 دولار).