الاحتلال "الاسرائيلي": مسيّرات حزب الله تكشف عن تنامي إمكانياته الأمنية

قال مصدر "أمني إسرائيلي" الطائرة المسيرة التي أُسقطت بعد تحليقها عبر الحدود من لبنان كشفت عن تنامي إمكانيات الاستطلاع الجوي التي يتمتع بها حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله إن صورا، تم العثور عليها في مسيرة أسقطت في أغسطس/آب الماضي، أظهرت لقطة جوية لمستوطنة حدودية ومركز عسكري.

من جهته، أكد مصدر آخر للوكالة فضل عدم الكشف عن اسمه أن "5 طائرات مسيرة أسقطت العام الماضي، بما فيها طائرة استطلاع مسيّرة صغيرة تابعة لحزب الله أُسقطت الثلاثاء".

وقال جيش الاحتلال إنه حصل على صور سرية تعود لتدريبات خاصة بقوات حزب الله، كانت مخزّنة على مُسيّرة تابعة، وقد أسقطها مؤخرا.

وذكر أيضا أنه أسقط الأشهر الأخيرة مُسيّرة لحزب الله عبرت الحدود، واُستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات.

وحسب جيش الاحتلال، فإن المسيّرة احتوت على صور لتمرين قوة عسكرية تابعة للحزب اللبناني، تتدرب على تقنية استخدام الطائرات بدون طيار، وأظهرت صور مُشغّليها من عناصر الحزب.

ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، على حسابه في تويتر، صورتين، تُظهر الأولى مُسيّرة صغيرة، بين يدي شخص، والثانية لشخصين يرتديان ملابس صيفية، ويحمل أحدهما ما يبدو أنه جهاز تحكم بطائرة بدون طيار.

وقال بيان الجيش إنه خصّص فرقة مهمتها التصدي للطائرات المُسيّرة التي يطلقها حزب الله.