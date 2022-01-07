اضبطه الآن: أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2022، شهدت محركات البحث في فضاء الانترنت عمليات بحث كبيرة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، وذلك بسبب المحتوي المتنوع الذي تقدمة هذه القناة للمشاهدين علي شاشتها، حيث تعرض العديد من الافلام الوثائقية على مدار اليوم.

ومن اشهر البرامج التي يتم تقديمها على هذه قناة ناشيونال جيوغرافيك هو برامج حوادث الطائرات, وهي قناة وثائقية إماراتية انطلقت عام 2009 نتاج التعاون بين كلا من مؤسسة أبوظبي الإعلامية وقناة ناشيونال جيوغرافيك العالمية لتكون أول قناة متخصصة غير مشفرة في العالم بتقديم البرامج الواقعية التي تحاول من خلالها فهم الحياة والألغاز الطبيعية.

ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي هي قناة فضائية وثائقية إماراتية ، وناطقة باللغة العربية المدبلجة من اللغات الأجنبية الأخرى ، وهذه الشبكة ملك لشركة أبو ظبي بالشراكة مع شبكة فوكس التليفزيونية ، والتي أصبحت تملكها شبكة والت ديزني الإعلامية .

وهذه القناة تقدم بثها مجانًا ، وتقدم برامجها على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات ، وقد بدأت هذه القناة بث برامجها ومسلسلاتها المدبلجة على النايل سات في عام 2009.

وتستخدم اللغة الشامية في الدبلجة وهذا كان في البداية ، ثم تحولت فيما بعد إلى التحدث باللغة العربية الفصحى ، والتليفزيون الفضائي تقدمه وسائل الإتصال عبر الأقمار الصناعية.

أهمية وجود تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2022

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من أهم المصادر العلمية التي يحتاجها الملايين من الأشخاص في كل مكان في العالم حيث لا يقتصر الأمر فقط على كونها تقوم بتقديم محتوى علمي، بل وأنها تقوم بتفسير عدد من الظواهر المختلفة التي قد تشغل أذهان الكثير من الناس ولم يستطيعوا أن يحصلوا على تفسير حقيقي لها.

كما أن القناة دائما ما تقوم بتقديم رحلات البحث والاستكشاف الأمر الذي يجعل المشاهد يشعر وكأنه هو الذي يقوم بكافة المغامرات ويشعر وكأنه يستكشف معهم كل الامور الغامضة التي ظلت مثيرة على مدار التاريخ الطويل مثل الرحلات التي يتم فيها اكتشاف مقابر المصريين القدماء في محاولة منهم في معرفة سر اختفاء الكنوز التي كانت توجد في المقابر.

اهم مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

يوجد في القناة عدد لا حصر له من المميزات التي تساهم بشكل كبير في جعل القناة في مقدمة القنوات ذات المحتوى العلمي ومن هذه المميزات على سبيل المثال :

القناة تقوم بتجديد المحتوى التي تقوم بتقديمه بشكل مستمر وذلك لكي تحقق للجمهور أكبر قدر من الاستفادة .

القناة تقوم بتقديم عددا من البرامج المختلفة والمتنوعة حتى يختار الجمهور من هذه البرامج ما يحتاجه أو يحب متابعته

رحلات الاستكشاف التي تقوم القناة بتقديمها تكون مدعومة بجودة صورة عالية ولهذا لن يجد المشاهد صعوبة في مشاهدة هذه الرحلات خصوصا وانها احدى اهم البرامج المفضلة لدى الكثير منهم .

تقوم القناة بتقديمها ترجمة في حالة كانت البرامج المنقولة على شاشتها باللغة الإنجليزية .

تقدم القناة افضل المعلقين بأداء صوتي مثالى يجعلك تستشعر أهمية الحدث الذي يتم نقله .

البرامج التي يتم بثها على ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

تقوم القناة بتقديمها مجموعة ضخمة من البرامج المختلفة والتي يحبها الكثير من الأشخاص ولكن من أهم البرامج والتي قد حازت على الشعبية الأكبر على الإطلاق في كل مكان في الوطن العربي هو برنامج سمكة التونة العنيدة، تحقيقات الكوارث الجوية، علم البسطاء هذا وبالإضافة إلى عدد من البرامج الوثائقية التي تتحدث عن شخصية تاريخية كان لها تأثير كبير في التاريخ .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات

يمكنكم مشاهدة أحدث ما يتم عرضه على شاشة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي.

تردد القناة على نايل سات : 11226 معدل الترميز : 27500 الحامل : 7 درجة غرب معامل تصحيح الخطأ : ⅚ معامل الاستقطاب: افقي الجودة : SD

كما يمكنك ايضا الاستمتاع بمشاهدة القناة من خلال بثها الثاني على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي.