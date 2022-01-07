بيتكوين و العملات الرقمية تتكبد خسائر كبيرة في تعاملات السبت 8 يناير 2022

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، وسط إقبال قوي من قبل البنوك المركزية العالمية نحو تشديد السياسات النقدية.

واستمر تراجع عملة بيتكوين الرقمية اليوم، لتصل قيمتها إلى أقل من 42 ألف دولار، وهي أدنى قيمة لها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أكبر عملة رقمية في العالم تراجعت بنسبة 4.9% إلى 41.008 ألف دولار، لتواصل الانخفاض بنسبة تصل إلى نحو 40% مقارنة بأعلى قيمة لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما وصلت إلى 69 ألف دولار.

كما تراجعت إيثر، وهي ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 8.3% إلى أدنى معدلاتها منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان سعر بيتكوين زاد بنحو 60% خلال العام الماضي لتتفوق على غيرها من الأصول المالية، وسط تقارير بشأن أهميتها في مقاومة التضخم ودورها في تنويع الاستثمارات وتبني مؤسسات مالية لها، ولكنها تعرضت لمشكلات في الأسابيع الأخيرة في ظل اضطراب الاسواق المالية.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم بنسبة 4.29% لتصل إلى 1.96 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 112.74 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وهوى سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 3.68% ليصل إلى 41532.07 دولارا.

كما انزلق سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 7.88% إلى 3177.99 دولار.

وهوى سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 5.70% لتصل إلى 442.36 دولارا.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 1.32% ليسجل 1.20 دولار.

كما هوى سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.87% إلى 0.7446 دولار.

وهوى سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 4.83% إلى 24.82 دولار.

كما تراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.28% إلى 0.1531 دولار.

وتراجع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 4.69% ليصل إلى 129.27 دولار.

ونزل سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 5.14% إلى 23.22 دولار.