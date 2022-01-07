أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 8 يناير 2022

انخفضت أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، تزامناً مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وانخفض متوسط جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 25.168 ألف جنيه (57.53 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 22.023 ألف جنيه (50.34 دولار).

و بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، نحو 18.877 ألف جنيه (43.15 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 14.682 ألف جنيه (33.56 دولار).

وتراجع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان اليوم، إلى نحو 782.736 ألف جنيه (1789 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم في السودان، إلى نحو 176.183 ألف جنيه (402.70 دولار).