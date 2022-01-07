بالمكونات.. خطوات تحضير العوامة المقرمشة في المنزل

طريقة عمل العوامة في المنزل، تعتبر العوامة إحدى أصناف الحلويات السهلة والتي يشتهر إعدادها وتناولها في أيام فصل الشتاء ، لما فيها من سكريات تعمل على تدفئة ومد الجسم بالطاقة ، كما ويفضل تناولها الكبار والصغار على حد سواء .

و تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة جيدة لتحضير العوامة، لذلك نضع بين ايديكم خطوات ومكونات إعداد العوامة داخل المنزل ، خطوة بخطوة وهي كالتالي :-

المكوّنات

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

قطر بارد

1 1/2 كوب ماء

الخطوات

في وعاء، تخلط المكونات بواسطة نستخدم المضرب للحصول على عجينة متماسكة ثم تترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة ليتضاعف حجمها.

يفرغ الخليط في كيس حلواني، تقص فتحة متوسطة الحجم ( سيكبر حجم القطع عند القلي).

في مقلاة عميقة، يحمى الزيت، تدهن الأصابع بزيت الذرة حتى لا تلتصق العجينة ثم تشكل كرات بحجم متقارب، توضع في الزيت الساخن وتقلب لمدة دقيقه أو دقيقتين حتى تبدأ بالإحمرار ويتضاعف حجمها.

ترفع الكرات من الزيت، توضع على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد وتترك لتبرد.

تعاد الكرات إلى الزيت وتقلى جيداً مره أخرى لتتحمرثم تصفى وتغمر بالقطر البارد.

توضع العوامات في طبق لتبرد ثم تقدم.