هل يوافق زيدان على تدريب باريس سان جيرمان..!!؟

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في في إقناع المدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الباريسي اعتبارا من الصيف القادم.

وقالت صحيفة "ماركا" إن الصحفي المعروف، دانييل ريولو، أفاد بأن "زيزو" هو من سيأخذ مكان المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية.

ويعرف عن ريولو دقة معلوماته إلى درجة كبيرة، إذ كان أول من كشف عن تعاقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريق باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة تعاقد زيدان مع باريس سان جيرمان فإن ذلك سيلقي نوعا من الغموض بشأن رحيل النجم الفرنسي الشاب، كليليان مبابي، من العاصمة الفرنسية إلى ريال مدريد.

وتعليقا على امكانية تدريب زيدان لفريق العاصمة الفرنسية، قال مساعده ، ديفيد بيتوني، في تصريحات تلفزيونية : "تعلمون أن زيدان من مدينة مارسيليا ونعرف مدى التنافس بين فريقها وبين باريس سان جيرمان".

وأضاف بيتوني: "لكي أكون صريحا لم أناقش مع زيدان أمر تدريب باريس سان جيرمان، نعلم أنه كانت هناك شائعات في الصيف بشأن ذلك، لكن زيزو قرر الحصول على راحة لمدة عام كامل".

وتابع: "بالطبع أنا مع أي قرار يتخذه لأن المدرب هو من يتحمل المسئوليات، وهو الشخص الذي يجب أن يعيش مع كل الأجواء المحيطة بفريقه من صحافة وإعلام والتعامل مع لاعبين".

ويأتي الحديث عن تدريب زيدان لسان جيرمان في وقت كشفت عدة وسائل إعلام كبيرة مثل "ماركا" و"ليكيب" عن توتر العلاقة بين المدرب الحالي بوتشيتينو وباريس رغم تصدره ترتيب الدوري المحلي.

وقالت التقارير إن سوء العلاقة بين المدرب واللاعبين، وعدم قدرته على التعامل مع كوكبة النجوم الحاضرة هو أهم الأسباب التي تدفع الفريق الفرنسي للتخلي عنه وتعويضه بزيدان.