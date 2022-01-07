5 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد ولجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

ووفق المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب تنديدا بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، ونصرة للأسير المريض أبو حميد، بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد الفعاليات الشعبية في كل مكان.