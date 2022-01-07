مسيرة لحركات اليسار "الإسرائيلي" ضد الاستيطان أمام مدخل حي الشيخ جراح

نظم عشرات المتضامنين من حركات اليسار "الإسرائيلي" مظاهرة أمام مدخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة رفضا للمشاريع الاستيطانية في الحي وقرارات سلطات الاحتلال بترحيل 28 عائلة فلسطينية من منازلها.

وقالت مصادر محلية، إن التظاهرة بدأت بالتحرك نحو أحد المشاتل المهددة بالمصادرة من قبل بلدية الاحتلال بدعوى إقامة مشروع جديد.

وأضافت أن المتظاهرين لجأوا إلى التمويه، حيث كانت قوات الاحتلال تتجهز لمنع المتظاهرين من الدخول نحو الأحياء التي تتواجد فيها البيوت المهددة بالمصادرة سواء في الحي الشرقي أو الغربي للشيخ جراح.

وأشارت إلى، إن هناك أعدادا كبيرة من قبل أفراد قوات الاحتلال، التي أغلقت مداخل الأحياء لمنع المتظاهرين من الدخول هناك.

وأوضحت أن قوات الاحتلال بدأوا بالتحرك لملاحقة المتظاهرين ومعرفة الوجهة التي يقصدونها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد جديد بخصوص تهجير عائلات حي الشيخ جراح، حيث أنهم ما زالوا ينتظرون قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية".