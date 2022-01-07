التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الاسباني 2022 .. القنوات الناقلة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تشكيلة برشلونة وريال مدريد، ويضع لكم فريقنا التشكيلة المتوقعة التي يبجث عنها عشاق كرة القدم عبر محرك البحث “جوجل” عن موعد مباريات كأس السوبر الاسباني 2021/2022، والتي من المقرر أن تقام خلال أيام من الآن على أراضي المملكة السعودية، بعدما نجحت المملكة في استضافة النسخة الماضية من البطولة بجدارة، حيث يستمر السوبر الإسباني بنظام نصف النهائي والنهائي بمشاركة أربعة فرق للعام الثالث على التوالي، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على جدول مباريات السوبر الاسباني والقنوات الناقلة لها مجانا.

التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الاسباني 2022 .. القنوات الناقلة

موعد مباريات كأس السوبر الاسباني 2021/2022

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية بالإعلان عن موعد مباريات كأس السوبر الاسباني 2021/2022 عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاء جدول المباريات كما يلي:

مباراة برشلونة مع ريال مدريد: تقام في يوم 12 يناير، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو: تقام في يوم 13 يناير على ملعب الملك فهد الدولي.

المباراة النهائية تقام في يوم 16 يناير، بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية.