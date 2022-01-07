بالصور جماهير غفيرة تشيّع جثامين شهداء لقمة العيش في عقربا

شارك آلاف المواطنين بتشييع جثامين ثمانية شهداء "شهداء لقمة العيش"، الذين قضوا اثر حادث سير على طريق أريحا يوم أمس، في مسقط رأسهم في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقد تم نقل جثامين الشهداء من مستشفى رفيديا الحكومي إلى بلدة عقربا صباح اليوم، واقيمت صلاة الجنازة على أرواحهم، في ملعب القرية بحضور آلاف المواطنين من كافة المحافظات الفلسطينية.

ووفق المصادر المحلية، لا يزال اثنين من الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات "الإسرائيلية" وحالتهم مستقرة، مشيرة إلى أن بيت عزاء الشهداء سيكون في مدرسة عقربا الثانوية.

كما قرر صندوق الزكاة الفلسطيني، اليوم الجمعة، منح عائلات شهداء لقمة العيش مبلغ ألف دينار أردني لكل عائلة من عائلات الشهداء.

وقال وزير الأوقاف حاتم البكري، اليوم الجمعة، إن الوزارة تتابع منذ عصر أمس تفاصيل الحادث المأساوي الذي فجع به الشعب الفلسطيني عامة وأهالي بلدة عقربا، بشكل خاص.

واكدت استعدادها لعمل ما يلزم في هذا الخصوص للتخفيف بما تمتلك من قدرات عن أهالي الشهداء الذين هم شهداؤنا جميعاً.













