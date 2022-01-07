صندوق الزكاة الفلسطيني يمنح عائلات شهداء لقمة العيش منحا مالية

قرر صندوق الزكاة الفلسطيني، اليوم الجمعة، منح عائلات شهداء لقمة العيش مبلغ ألف دينار أردني لكل عائلة من عائلات الشهداء.

وقال وزير الأوقاف حاتم البكري، اليوم الجمعة، إن الوزارة تتابع منذ عصر أمس تفاصيل الحادث المأساوي الذي فجع به الشعب الفلسطيني عامة وأهالي بلدة عقربا، بشكل خاص.

واكدت استعدادها لعمل ما يلزم في هذا الخصوص للتخفيف بما تمتلك من قدرات عن أهالي الشهداء الذين هم شهداؤنا جميعاً.

وكان البكري أعطى توجيهاته لأئمة وخطباء المساجد اليوم الجمعة بصلاة الغائب في المساجد على أرواح شهدائنا، الذين دعا لهم بالمغفرة والقبول عند الله.