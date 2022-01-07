الخارجية الأردنية تستنكر مصادقة "إسرائيل على بناء وحدة استيطانية جديدة

استنكر الأردن، اليوم الجمعة، مصادقة "إسرائيل" على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح وزير الخارجية السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

واعتبر أبو الفول أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة.

وشدد على أن الاستيطان يعد خطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية .