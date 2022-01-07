فلسطين تسجل 6 وفيات و458 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت فلسطين، اليوم الجمعة، 6 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و384 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، إن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 وفيات في جنين، ووفاة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقالت الوزيرة، إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 17، بيت لحم 41، طوباس 13، رام الله والبيرة 93، طولكرم 15، الخليل 32، سلفيت 4، نابلس 20، جنين 11، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، مدينة القدس 137، قطاع غزة 66.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 22، طوباس 10، رام الله والبيرة 35، طولكرم 9، الخليل 46، نابلس 22، جنين 22، أريحا والأغوار 3، مدينة القدس 92، قطاع غزة 120.

وأشارت إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 109 مرضى، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت أن أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل المصابين.