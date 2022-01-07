يقدم لكم موقع فلسطين اليوم العديد من الموضوعات الشيقة، وفي هذا المقال نقدم لكم جدول مباريات الفرق الأوروبية والعربية اليوم الجمعة، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين، لمتابعة هذه المباريات، ولمعرفة المواعيد تابع المقال للنهاية.

جدول المباريات في البطولات الأوروبية والعربية اليوم الجمعة 7-1-2022

ونظراً لأن عشاق كرة القدم اليوم الجمعة، تتجه أنظارهم لعدة مباريات في البطولات الأوروبية، والعربية المختلفة لكرة القدم، نقدم لكم جدول المباريات العربية والاوربية لليوم الجمعة.

جدول المباريات في البطولات الأوروبية والعربية اليوم الجمعة 7-1-2022

وستنطلق مباريات الجولة 20 من الدوري الفرنسي بلقاء فريقي بوردو مع مارسيليا، ضمن منافسات الأسبوع 18 من الدوري الألماني، ويواجه بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ.

أما في المرحلة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" يلعب كل من: الاتحاد مع الفيحاء، والتعاون مع الحزم، والباطن مع الاتفاق.

جدول المباريات في البطولات الأوروبية والعربية اليوم الجمعة 7-1-2022

وفي الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي يتقابل كل من: سويندون تاون مع مانشستر سيتي.

وفي كأس السوبر الإماراتي يلعب فريق الجزيرة مع شباب الأهلي دبي.



