اللواء قاآني: المقاومة مشروعة ومقبولة من جميع أحرار العالم

أكّد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني، أمس الخميس، أن شهداء محور المقاومة لا ينحصرون في منطقة محددة بل ضحوا بأنفسهم من أجل أهدف سامية بغض النظر عن حدود الدول.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر الشهداء والذكرى الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما.

وقال اللواء قاآني إن "المقاومة مشروعة ومقبولة من قبل جميع أحرار العالم".

وأضاف اللواء قاآني:" إن الجمهورية الإسلامية نموذج وقدوة لكافة أبناء البشر الذين يريدون أن يسلكوا طريق المقاومة".

وأوضح أنّ ثقافة الجهاد لدى مجاهدي المقاومة تختلف جذريًا عن ثقافة القتال والسياسة "الصهيوأميركية" و"الوهابية"، مشيرًا إلى أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تحمّلت العقوبات طيلة العقود الأربعة الماضية ونجحت في إدارة البلاد بكل عزة.

ولفت قاآني إلى أنّ جبهة المقاومة تتطور يوميًا وهي من تجليات الصراط المستقيم، قائلاً إنّ "قادة البحرية الأميركية كانوا قد حذروا ترامب من أي مواجهة مع إيران".