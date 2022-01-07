وفيات كورونا عالمياً تتخطى 5.4 مليون حالة والإصابات تتجاوز 300 مليون إصابة

كشفت إحصائية جديدة، اليوم الجمعة، بارتفاع كبير في أعداد الوفيات والإصابات في وباء كورونا عالمياً.

وأفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 300 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 300.002.021، وإجمالي الوفيات 5.471.856 .

وقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ833.987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 58.487.665.

وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252.

أما في المرتبة الثالثة، فجاءت الهند بإجمالي عدد وفيات بلغ 482.876 وإجمالي إصابات 35.109.286

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ307.488 وإجمالي إصابات 10.420.863.

أما في المرتبة الخامسة، فجاءت المكسيك بإجمالي وفيات 299.970 وإجمالي إصابات 4.055.095.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 202.904 وإجمالي إصابات 2.318.543.

وبدورها جاءت في المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 149.993 وإجمالي إصابات 14.100.303.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.116 وإجمالي إصابات 4.264.669

أما في المرتبة التاسعة، فجاءت إيطاليا بإجمالي وفيات 138.474 وإجمالي إصابات 6.975.465.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.802 وإجمالي إصابات 6.203.046.