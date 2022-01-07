حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 5 مواطنين، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من نابلس، أثناء دخوله المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر العظيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب منير مدين داري، عقب اقتحام منزله في بلدة العيساوية بالقدس.

أما في نابلس، فاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مواطنين بعد اقتحام منازلهم في قرية بيتا جنوبي المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن المواطنين هم: جهاد هلال أبو عميد، داوود محمد أبو النسيم، منير محمود أبو ذياب.

ويقوم الاحتلال ومستوطنيه باعتداءت متكررة على المواطنين في نابلس وبلدة بيتا، كما يشن حملةاعتقالات واسعة، منذ بدء المواجهات على جبل صبيح عقب نية المستوطنين إقامة بؤرة "إفيتار" .