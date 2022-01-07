واتساب تمنح مستخدميها ميزة جديدة تتعلق بالرسائل

بدأ تطبيق واتساب (WhatsApp) في طرح ميزة تجريبية جديدة لعام 2022 لمستخدمي نظام آي أو إس (iOS)..

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo) المتخصص في أخبار تحديثات الشركات التجريبية، سيتمكن مستخدمو آيفون (iPhone) من رؤية صور الملف الشخصي للمرسل بالإضافة إلى إشعارات الرسائل.

وستتيح هذه الميزة الجديدة رؤية صور صغيرة للمرسل في الإشعار عندما تتلقى رسالة جديدة من مستخدم أو مجموعة مراسلة.

وأشار التقرير إلى أن الميزة متاحة فقط لعدد قليل من مختبري النسخة التجريبية الذين يقومون بتشغيل نظام التشغيل آي أو إس 15 (iOS 15) لأن الميزة تستخدم الخصائص التي تتيحها آبل (Apple) في تحديثها الجديد آي أو إس 15.

ولفت التقرير أن تطبيق واتساب المملوك لميتا (Meta) ستطلق الميزة لمزيد من المستخدمين مع التحديثات القادمة؛ نظرًا لأن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية، ما قد يمنع واتساب من نشر الميزة هو احتمالية حدوث مشكلات في عرض صور الملف الشخصي على إشعارات محددة لبعض الهواتف، ولكن من المحتمل أن يتم حل هذه المشكلات عند طرح الميزة للعامة.

وبدأ تطبيق واتساب الأسبوع الماضي أيضًا في طرح تحديث تجريبي 2.22.1.1 لمستخدمي آي أو إس، ومن المفترض أن يحتوي التحديث على برمجيات مخفية لميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإنشاء مجتمعات (communities) في التحديثات المستقبلية.

وكان قد تم اكتشاف برمجية مماثلة أيضًا في التحديث التجريبي الذي تم إصداره قبل أسبوعين للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد (Android.