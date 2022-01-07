أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 7-1-2022

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 7/1/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية، مع انخفاض متواصل طفيف للدولار الأمريكي.

ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الجمعة :

اسعار الذهب عيار 24 179.18 شيكل

سعر الذهب عيار 22 164.25 شيكل

اسعار الذهب عيار 21 156.79 شيكل

اسعار الذهب عيار 18 134.39 شيكل

سعر الذهب عيار 14 104.52 شيكل

سعر الذهب عيار 12 89.59 شيكل

اسعار أوقية الذهب 5,573 شيكل

اسعار جنيه الذهب 1,254 شيكل

اسعار كيلو الذهب 179,184 شيكل

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 يناير 180.35 157.81 135.26 105.20 90.17

4 يناير 180.19 157.67 135.14 105.11 90.09

3 يناير 180.38 157.84 135.29 105.22 90.19

2 يناير 183.11 160.22 137.33 106.81 91.55

1 يناير 183.24 160.34 137.43 106.89 91.62

31 ديسمبر 183.13 160.24 137.35 106.82 91.56

30 ديسمبر 181.50 158.82 136.13 105.88 90.75

29 ديسمبر 181.12 158.48 135.84 105.65 90.56

28 ديسمبر 180.25 157.72 135.19 105.15 90.13

27 ديسمبر 181.49 158.81 136.12 105.87 90.75