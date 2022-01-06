تابع اسعار العملات اليوم الجمعة 7 يناير 2022 في الجزائر

ارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، صباح اليوم الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022، لدى البنوك، وفي السوق السوداء.

وبلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 156.96 دينار للشراء و157.02 دينار للبيع.

كما صعد سعر اليورو اليوم في الجزائر بالسوق السوداء إلى مستوى 204.13 دينار للشراء و206.40 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم في الجزائر

وهبط سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي، ليسجل نحو 138.84 دينار للشراء و138.86 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي عند 187.93 دينار للشراء، و188.00 دينار للبيع.

كما صعد الإسترلينى لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 244.71 دينار للشراء، و247.43 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في الجزائر

وتراجع سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي نحو 36.95 دينار للشراء، و36.96 دينارا للبيع.

فيما سجل سعر الريال لدى السوق الموازية (السوق السوداء) ليبلغ نحو 47.92 دينار للشراء، و48.46 دينار للبيع.

ونزل سعر الدرهم الإماراتي، فى التعاملات لدى بنك الجزائر المركزي إلى 37.79 دينار للشراء، و37.81 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوق السوداء) نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي عند 458.09 دينار جزائري للشراء، و459.35 دينار جزائري للبيع.

بينما صعد الدينار الكويتي في السوق الموازية إلى نحو 594.94 دينارًا للشراء، و601.55 دينار للبيع، في السوق الموازية (السوداء).