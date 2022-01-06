سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 7 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة ، حيث تراجع متوسط أسعار الذهب في معاملات اليوم، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 7 يناير 2022

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، ليسجل نحو 87.025 ألف ليرة (57.56 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، ليصل إلى 65.270 ألف ليرة (43.17 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في لبنان

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.765 ألف ليرة (33.57 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.513 ألف ليرة (28.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان ليصل إلى 76.149 ألف ليرة (50.36 دولار).

سعر الاوقية الذهب في لبنان

وانخفض متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى نحو 2.706 مليون ليرة (1790 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وسجل سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 609.190 ألف ليرة (402.90 دولار).