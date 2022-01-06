سعر صرف الدولارو العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري الجمعة 7 يناير 2022

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، في فروع الصراف الآلى بالبنوك.

سعر اليورو اليوم في مصر

وزاد متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.71 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.66 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع، أمس.

وسجل متوسط سعر اليورو 17.71 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو في بنك التعمير والإسكان مسجلا 17.75 جنيه، بينما جاء أعلى سعر لبيع اليورو في البنك المركزي المصري عند 17.86 جنيه.

فيما سجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر، نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والجنيه الإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.20 جنيه للشراء، و21.33 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.11 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.68 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.65 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، أمس.