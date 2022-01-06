اسعار العملات الرقمية تهوي في تعاملات اليوم الجمعة 7 يناير 2022

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 7 يناير/كانون الثاني 2022، بشكل جماعي حاد إلى مستويات هي الأدنى منذ أشهر طويلة.

وجاء الانهيار في أسعار العملات الرقمية اليوم بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميله نحو سياسة أكثر تشددا مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وانهارت القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية إلى 2.05 تريليون دولار، وبلغ دد العملات الرقمية بالكامل 9721 عملة.

وتراجعت عملة بيتكوين المشفرة بأكثر من 7% إلى ما دون 43 ألف دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ أيام طويلة.

وإذا نزلت بيتكوين إلى ما دون 42 ألفا، فسيكون ذلك أقل مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت بيتكوين قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

وخسرت إيثريوم، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم 9.2% من قيمتها ولامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وهوى سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 7.14% ليصل إلى 42,970.12 دولارا.

كما انزلق سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 9.23% إلى 3,451.10 دولار.

وهوى سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 8.69% لتصل إلى 468 دولارا.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 8.73% ليسجل 1.21 دولار.

كما هوى سعر عملة ريبل XRP بنسبة 8.54% إلى 0.759398 دولار.

وهوى سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 11.55% إلى 26.02 دولار.

كما تراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 8.16% إلى 0.155867 دولار.

وتراجع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 8.77% ليصل إلى 134.86 دولار.

ونزل سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.82% إلى 24.36 دولار.