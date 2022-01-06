سعر الذهب في تونس اليوم الجمعة 7 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في تونس، والذي تراجع بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا، حيث يهتم فريقنا بأسعار الذهب في كافة الدول العربية، لا سيما في دولة تونس، حيث نجد اهتمام كبير من قبل التجار ورجال الأعمال ويبحثون عن أسعار الذهب بشكل يومي.

سعر الذهب في تونس اليوم الجمعة 7 يناير 2022

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، إلى نحو 165.50 دينار (57.56 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس، إلى نحو 144.82 دينار (50.36 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس، نحو 124.13 دينار (43.17 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في تونس

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 96.54 دينار (33.57 دولار).

سعر الأوقية الذهب في تونس

وتراجع متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب نحو 5147 دينارا (1790 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في تونس

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في تونس، إلى نحو 1159 دينارا (402.90 دولار).