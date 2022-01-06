بريطانيا تسجّل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

أعلنت هيئة الأمن الصحي البريطانية، الخميس، إصابة شخص بإنفلونزا الطيور في جنوب غرب إنجلترا، مشيرةً إلى أن الخطر لا يزال "ضئيلاً جداً" بالنسبة للإنسان رغم انتشار وباء قوي جداً في صفوف الطيور.

وتواجه المملكة المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني طفرة "غير مسبوقة" لإنفلونزا الطيور، وقد نفقت مئات آلاف الطيور بسبب هذا المرض الفيروسي الذي نشرته طيور مهاجرة قادمة من شمال روسيا وشرق أوروبا.

وتم الكشف عن إصابة شخص بعد رصد وباء من سلالة "H5N1" من انفلونزا الطيور بين طيوره.

وقالت الهيئة في بيان إن "الشخص أُصيب بعد مخالطته الوثيقة جدًا والمنتظمة لعدد كبير من الطيور المصابة، كان يعتني بها داخل وحول منزله لفترة طويلة".

وأضافت أن المريض "بحال جيّدة ولا يزال في العزل"، مشيرة إلى أن انتقال انفلونزا الطيور إلى الإنسان "نادر جداً".

وأوضحت أن "حالياً ليس هناك أي دليل على أن هذه السلال المكتشفة في المملكة المتحدة قد تنتقل من شخص إلى آخر، لكننا على دراية بأن الفيروسات تتحوّر كل الوقت ونواصل متابعة الوضع عن كثب".